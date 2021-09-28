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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзаньоло отделался штрафом за оскорбительный жест

28 Сентября 2021 • 16:28 Комментировать
Рома
...
Эмполи
1.43 5.00 6.50
03.10 19:00

По ходу воскресного римского дерби между «Лацио» и «Ромой» хавбек Николо Дзаньоло показал оскорбительный жест в направлении фанатов «лациале». Арбитр не мог видеть этого момента, но это увидели официальные лица, присутствовавшие на матче в Риме.

Дисциплинарная комиссия вынесла решение по этому эпизоду. Николо Дзаньоло избежал дисквалификации, отделавшись штрафом. Футболист «Ромы» должен будет выплатить 10 тысяч евро, сообщает Football Italia.

Напомним, что «Лацио» обыграл «Рому» в дерби с результатом 3:2. Команда Маурицио Сарри занимает шестое место в таблице Серии А, а команда Жозе Моуринью – четвёртое.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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