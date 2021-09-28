​Дзаньоло отделался штрафом за оскорбительный жест

По ходу воскресного римского дерби между «Лацио» и «Ромой» хавбек Николо Дзаньоло показал оскорбительный жест в направлении фанатов «лациале». Арбитр не мог видеть этого момента, но это увидели официальные лица, присутствовавшие на матче в Риме.

Дисциплинарная комиссия вынесла решение по этому эпизоду. Николо Дзаньоло избежал дисквалификации, отделавшись штрафом. Футболист «Ромы» должен будет выплатить 10 тысяч евро, сообщает Football Italia.

Напомним, что «Лацио» обыграл «Рому» в дерби с результатом 3:2. Команда Маурицио Сарри занимает шестое место в таблице Серии А, а команда Жозе Моуринью – четвёртое.