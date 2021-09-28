«Фиорентина» предложила одному из нападающих четырёхкратное увеличение зарплаты

Боссы «Фиорентины» хотят сохранить в команде сербского голеадора Душана Влаховича, интерес к которому проявляют «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан».

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, флорентийский клуб предложит игроку новый выгодный контракт. По новым условиям заработная плата Влаховича увеличится с 900 тысяч евро до четырех миллионов за сезон. Кроме того, «фиалки» хотят включить в соглашение клаузулу в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Италии Душан провел шесть поединков и забил четыре гола. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2023 года.