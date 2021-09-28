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Серия А

Кесси не хочет оставаться в «Милане», игрок нацелен на АПЛ

28 Сентября 2021 • 09:27 Комментировать (1)

Ивуарийский хавбек Франк Кесси не хочет оставаться в «Милане». Игрок отклонил очередное предложение клуба о продлении трудового соглашения, об этом сообщает 90min.

Полузащитник хочет продолжить карьеру на Туманном Альбионе, где интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают кандидатуру Кесси в качестве альтернативы Полю Погба.

Также Франк имеет варианты продолжения карьеры в Ла Лиге и Серии А. Предложить контракт полузащитнику готовы «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

Срок действующего соглашения между Кесси и «россонери» истекает по окончании сезона-2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франк Кесси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
28 Сентября 2021 в 10:31
Ему нужен тренер с которым он будет развиваться, в Милане с Пиоли дальше прогрессировать будет трудновато.
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