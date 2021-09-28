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Серия А

«Наполи» обозначил трансферную стоимость Осимхена

28 Сентября 2021 • 08:38 Комментировать

Владельцы «Наполи» готовы расстаться с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, если получат выгодное предложение по его трансферу. Об этом рапортует портал Goal.com.

По сведениям журналистов, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис планирует выручить с продажи 22-летнего африканца порядка 90 миллионов евро.

Стоит напомнить, что итальянцы купили Осимхена у французского «Лилля» за 70 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий принял участие в пяти поединках, отметившись четырьмя результативными выстрелами. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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