«Наполи» обозначил трансферную стоимость Осимхена

Владельцы «Наполи» готовы расстаться с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном, если получат выгодное предложение по его трансферу. Об этом рапортует портал Goal.com.

По сведениям журналистов, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис планирует выручить с продажи 22-летнего африканца порядка 90 миллионов евро.

Стоит напомнить, что итальянцы купили Осимхена у французского «Лилля» за 70 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий принял участие в пяти поединках, отметившись четырьмя результативными выстрелами. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.