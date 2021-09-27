Н’Зонзи перейдёт в катарский чемпионат

Полузащитник «Ромы» Стивен Н’зонзи определился со своим следующим клубом, игрок продолжит карьеру в катарском «Аль-Райяне».

Напомним, что француз попал в немилость новому главному тренеру римлян Жозе Моуринью, который указал игроку на дверь еще во время летнего трансферного окна. Журналист Николо Скира сообщает, что Н’Зонзи бесплатно покинет итальянскую команду, так как руководство пошло ему на уступки.

Стоит добавить, что соглашение полузащитника с «Аль-Райяном» будет рассчитано лишь до середины 2023 года. Согласно информации источника, футболист уже успешно прошел медицинское обследование в Катаре.