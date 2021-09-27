Спаллетти: «За скудетто могут побороться семь клубов»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о чемпионской гонке в Серии А.

«Команде нужно постоянно прогрессировать, ведь у нас огромный потенциал. В этом сезоне от «Наполи» ожидают многого. Однако нужно понимать, что соперники тоже будут прибавлять. Нашим конкурентам по силам выиграть шесть матчей подряд. Думаю, в этом сезоне за скудетто могут побороться семь клубов», - приводит слова специалиста Football-Italia.

После шести туров неаполитанский коллектив набрал 18 баллов и занимает первое место в таблице. Следующий матч подопечные Спаллетти проведут в Лиге Европы против московского «Спартака».