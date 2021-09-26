Форвард Александр Кокорин в первой части сезона будет получать шансы себя проявить. Как сообщается на сайте Fiorentina News, главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно будет давать россиянину игровое время, не теряя надежды на прогресс 30-летнего футболиста.

В двух последних матчах чемпионата Италии против «Дженоа» и «Интера» Александр Кокорин суммарно провёл на поле 15 игровых минут. Результативными действиями российский футболист не отмечался.

Воскресную игру Серии А против «Удинезе» Александр Кокорин начал на скамейке для запасных. Не пропустите текстовую трансляцию.