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Серия А

​Кокорин будет получать шансы в «Фиорентине» слухи

26 Сентября 2021 • 16:36 Комментировать
Удинезе
0:1
Фиорентина
окончен

Форвард Александр Кокорин в первой части сезона будет получать шансы себя проявить. Как сообщается на сайте Fiorentina News, главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно будет давать россиянину игровое время, не теряя надежды на прогресс 30-летнего футболиста.

В двух последних матчах чемпионата Италии против «Дженоа» и «Интера» Александр Кокорин суммарно провёл на поле 15 игровых минут. Результативными действиями российский футболист не отмечался.

Воскресную игру Серии А против «Удинезе» Александр Кокорин начал на скамейке для запасных. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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