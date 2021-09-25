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Серия А

​Аллегри назвал фаворитов в борьбе за титул Серии А

25 Сентября 2021 • 21:35 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу фаворитов в гонке за титул Серии А.

«Милан», «Интер» и «Наполи» - фавориты. Мы отстаём, мы теряем очки. Мы должны не смотреть на турнирную таблицу и идти своим путём. Мы только что выиграли матч на вылет [против «Специи» - прим.], и это хорошо», - высказался Аллегри на пресс-конференции.

Отметим, что действующим чемпионом Италии является «Интер».

В воскресенье, 26 сентября, «Ювентус» в календарном матче чемпионата Италии сыграет против «Сампдории» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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окончен Специя 1:2 Милан
окончен Интер Милан 2:2 Аталанта
Идет 21 минута Дженоа 0:1 Верона 2.85 3.45 2.5
26.09  13:30 Ювентус ... Сампдория 1.35 5.6 8.2
26.09  16:00 Сассуоло ... Салернитана 1.51 4.7 6
26.09  16:00 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.5 2.7
26.09  16:00 Эмполи ... Болонья 2.55 3.65 2.7
26.09  19:00 Лацио ... Рома 2.37 3.8 2.8
26.09  21:45 Наполи ... Кальяри 1.3 6 9.4
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