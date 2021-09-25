​Аллегри назвал фаворитов в борьбе за титул Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу фаворитов в гонке за титул Серии А.

«Милан», «Интер» и «Наполи» - фавориты. Мы отстаём, мы теряем очки. Мы должны не смотреть на турнирную таблицу и идти своим путём. Мы только что выиграли матч на вылет [против «Специи» - прим.], и это хорошо», - высказался Аллегри на пресс-конференции.

Отметим, что действующим чемпионом Италии является «Интер».

В воскресенье, 26 сентября, «Ювентус» в календарном матче чемпионата Италии сыграет против «Сампдории» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.