«Милан» вступил в переговоры с полузащитником «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Иско может сменить испанскую Ла Лигу на итальянскую Серию А. Об этом сообщает Todofichajes.

В подписании 29-летнего испанского футболиста заинтересован «Милан». Руководство «россонери» уже провело предварительные переговоры с игроком на предмет возможного сотрудничества. Стороны могут оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Иско выступает за «сливочных» на протяжении восьми лет. Его контракт рассчитан до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел пять матчей и забил один гол.