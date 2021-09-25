Ибрагимович рассказал о цели «Милана»

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о цели своей команды в нынешнем сезоне.

«В прошлой кампании нашей целью была путевка в Лигу чемпионов. Завоевать золотые медали не получилось, но мы хорошо боролись и финишировали на втором месте. Команда проделала огромную работу.

В минувшем сезоне нам немного не хватило до скудетто. В новом розыгрыше мы намерены исправить это», - цитирует футболиста Calciomercato.

По итогам пяти проведенных туров «россонери» набрали 13 баллов и занимают третье место в таблице Серии А. Что касается Златана, то он пока находится в лазарете из-за травмы.