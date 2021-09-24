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«Месси точно с таким не сталкивался»: фанаты проигнорировали раздачу бесплатных футболок одноклубника Миранчука видео

24 Сентября 2021 • 13:53 Комментировать

Одноклубник россиянина Алексея Миранчука по «Аталанте» Мартен де Рон опубликовал забавное видео в своем твиттер-аккаунте.

Голландский хавбек сообщил, что был готов оплатить и подписать свою футболку первым трем покупателям, однако до конца рабочего дня в клубный магазин так никто и не пришел за подарком.

«Лионель Месси точно с таким не сталкивался», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний полузащитник провел один поединок.

По итогам пяти туров Серии А бергамаски набрали десять баллов и занимают пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Мартен де Рон
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