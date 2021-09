Одноклубник россиянина Алексея Миранчука по «Аталанте» Мартен де Рон опубликовал забавное видео в своем твиттер-аккаунте.

Голландский хавбек сообщил, что был готов оплатить и подписать свою футболку первым трем покупателям, однако до конца рабочего дня в клубный магазин так никто и не пришел за подарком.

«Лионель Месси точно с таким не сталкивался», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний полузащитник провел один поединок.

По итогам пяти туров Серии А бергамаски набрали десять баллов и занимают пятое место в таблице.

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h