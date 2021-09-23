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Серия А

Каннаваро покинет пост наставника китайского клуба – он намерен поработать в Италии

23 Сентября 2021 • 22:45 Комментировать

Сегодня стало известно, что бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро покинет должность главного тренера китайского «Гуанчжоу».

Стороны расторгнут действующее соглашение по обоюдному согласию, сообщает местное издание Sohu.com. Причиной этому стали финансовые трудности главного инвестора клуба, строительной компании Evergrande.

Согласно слухам, Каннаваро намерен в ближайшем будущем вернуться в родной чемпионат, чтобы возглавить одну из команд Серии А. Однако, на данный момент неизвестно, выходил ли уже специалист на контакт с представителями высшего дивизиона страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Гуанчжоу Эвергранд
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