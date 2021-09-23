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Серия А

В Серии А снимут все коронавирусные ограничения в конце октября

23 Сентября 2021 • 22:07 Комментировать (2)

Италия, которая во времена пандемии больше остальных стран Европы пострадала от коронавируса, начинает возвращаться в обычное русло.

Ожидается, что уже в скором времени правительство страны снимет все ограничения на спортивных мероприятиях, среди которых и футбольные матчи Серии А. На данный момент разрешено на 50% заполнять трибуны, а снятие лимита придется на конец октября, такой информацией поделилось сетевое издание Football Italia.

Напомним, что в условиях различных предосторожительных мер прошел и чемпионат Европы, а полностью заполнять стадионы было разрешено лишь на поединках континентального первенства в Венгрии.

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Серия А
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
23 Сентября 2021 в 23:01
Пусть тогда 3 замены возвращают раз все возвращается в привычное русло.
A-LeXX
23 Сентября 2021 в 23:52
А смысл итальянским клубам гробиться, когда вся остальная Европа еще играет с 5-ю заменами?
Если уж возвращаться к правилу с 3-мя заменами, то всем вместе.
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