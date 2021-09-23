В Серии А снимут все коронавирусные ограничения в конце октября

Италия, которая во времена пандемии больше остальных стран Европы пострадала от коронавируса, начинает возвращаться в обычное русло.

Ожидается, что уже в скором времени правительство страны снимет все ограничения на спортивных мероприятиях, среди которых и футбольные матчи Серии А. На данный момент разрешено на 50% заполнять трибуны, а снятие лимита придется на конец октября, такой информацией поделилось сетевое издание Football Italia.

Напомним, что в условиях различных предосторожительных мер прошел и чемпионат Европы, а полностью заполнять стадионы было разрешено лишь на поединках континентального первенства в Венгрии.