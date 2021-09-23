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«Аталанта» повесила ценник на Госенса

23 Сентября 2021 • 09:17 Комментировать

Руководство «Аталанты» готово рассмотреть вариант продажи немецкого защитника Робина Госенса в зимнее трансферное окно. Согласно данным журналистов Calciomercato, бергамаски продадут игрока, если за него заплатят 30 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста считается миланский «Интер».

Действующее трудовое соглашение Робина с «Аталантой» рассчитано до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что клуб готов предложить 27-летнему защитнику новый контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Госенс принял участие в пяти поединках, записав на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Робин Госенс
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