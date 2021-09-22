Хюсай: «Мы не думаем о дерби»

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай утверждает, что его команда сосредоточена исключительно на ближайшем матче Серии А против «Торино».

В Италии многие пребывают в предвкушении большого дерби - в рамках шестого тура Серии А сразятся «Рома» и «Лацио».

«Мы правда не думаем сейчас о дерби. У нас была возможность удостовериться, что каждый матч по-своему сложен.

Взгляните на прошлые игры – с «Кальяри» и «Галатасараем». Мы должны быть осторожными. Нам следует подготовиться как следует к ближайшему сопернику», - цитирует Хюсая Football Italia.

У подопечных Маурицио Сарри после стартовых четырёх игр в Серии А 7 набранных очков.