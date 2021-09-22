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Серия А

Хюсай: «Мы не думаем о дерби»

22 Сентября 2021 • 23:16 Комментировать
Торино
...
Лацио
3.25 3.35 2.25
Через 19 ч. 17 мин.

Защитник «Лацио» Эльсеид Хюсай утверждает, что его команда сосредоточена исключительно на ближайшем матче Серии А против «Торино».

В Италии многие пребывают в предвкушении большого дерби - в рамках шестого тура Серии А сразятся «Рома» и «Лацио».

«Мы правда не думаем сейчас о дерби. У нас была возможность удостовериться, что каждый матч по-своему сложен.

Взгляните на прошлые игры – с «Кальяри» и «Галатасараем». Мы должны быть осторожными. Нам следует подготовиться как следует к ближайшему сопернику», - цитирует Хюсая Football Italia.

У подопечных Маурицио Сарри после стартовых четырёх игр в Серии А 7 набранных очков.

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Рома Лацио Торино Эльсеид Хюсай
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окончен Кальяри 0:2 Эмполи
окончен Милан 2:0 Венеция
23.09  19:30 Сампдория ... Наполи 4.7 4.2 1.69
23.09  19:30 Торино ... Лацио 3.4 3.75 2.09
23.09  21:45 Рома ... Удинезе 1.67 4.2 4.9
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