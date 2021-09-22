«ПСЖ» назвал следующую трансферную цель

Ивуарийский хавбек Франк Кесси, который не может договориться о новом контракте с «Миланом», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

Согласно информации портала Goal.com, интерес к футболисту проявляет «ПСЖ». Боссы парижского гранда не хотят упустить возможность усилиться полузащитником бесплатно. В зимнее трансферное окно вице-чемпион Франции предпримет попытку заключить с Кесси предварительное трудовое соглашение.

Ранее появилась информация об интересе к африканцу со стороны каталонской «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса».