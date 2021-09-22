«Аталанта» предложит Госенсу новый контракт

Руководство «Аталанты» планирует начать переговоры с немецким защитником Робином Госенсом относительно пролонгации сотрудничества, об этом посредством твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Бергамаски намерены предложить футболисту новый долгосрочный договор. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

Ранее сообщалось, что подписать Госенса хотят миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний защитник принял участие в пяти поединках, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.