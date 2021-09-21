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Серия А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло»

21 Сентября 2021 • 21:06 Комментировать (1)
Аталанта
2:1
Сассуоло
1.55 4.50 5.40
2-й тайм

Сегодня «Аталанта» в рамках пятого тура чемпионата Италии принимает у себя в гостях «Сассуоло». Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини огласил стартовый состав на игру – в нем не нашлось места россиянину Алексею Миранчуку.

В текущем сезоне Миранчук лишь дважды начинал поединки команды в списке основных, но так и не провел на поле более 50 минут в отдельно взятом матче. Также россиянин пока не сумел отметиться дебютным голом в новом розыгрыше Серии А.

Отметим, что позицию полузащитника сборной России заняли украинец Руслан Малиновский и итальянец Матео Пессина. Сама встреча начнется в 21:45, а за текстовой онлайн-трансляцией можно проследить на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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