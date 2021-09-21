Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло»

Сегодня «Аталанта» в рамках пятого тура чемпионата Италии принимает у себя в гостях «Сассуоло». Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини огласил стартовый состав на игру – в нем не нашлось места россиянину Алексею Миранчуку.

В текущем сезоне Миранчук лишь дважды начинал поединки команды в списке основных, но так и не провел на поле более 50 минут в отдельно взятом матче. Также россиянин пока не сумел отметиться дебютным голом в новом розыгрыше Серии А.

Отметим, что позицию полузащитника сборной России заняли украинец Руслан Малиновский и итальянец Матео Пессина. Сама встреча начнется в 21:45, а за текстовой онлайн-трансляцией можно проследить на сайте Liveresult.ru