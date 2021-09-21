​Апелляция на дисквалификацию Сарри отклонена

Федерация футбола Италии отклонила апелляцию на двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Лацио» Маурицио Сарри.

Напомним, Сарри был дисквалифицирован на два матча после своего удаления в игре против «Милана».

Сарри уже пропустил один матч (против «Кальяри» - 2:2) и теперь, после отклонения апелляции, пропустит ещё один. В четверг, 23 сентября, римляне сыграют против «Торино» в очередном туре Серии А.

Возвращение Маурицио Сарри на тренерский мостик «лациале» придётся на римское дерби против «Ромы», запланированное на 26 сентября.

На текущий момент «Лацио» занимает шестое место в чемпионате Италии.