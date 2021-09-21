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​В Испании рассказали о подробностях ухода Роналду из «Ювентуса» слухи

21 Сентября 2021 • 17:49 Комментировать

Под занавес летнего трансферного окна Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». В программе Carrusel Confidential на испанском радио Cadena SER были раскрыты подробности ухода звёздного португальца из туринского клуба.

По данным источника, в «Ювентусе» в своё время сообщали агенту Жорже Мендешу о том, что клуб готов рассмотреть вариант с продажей Криштиану Роналду, но только сделка должна быть закрыта до 15 августа, чтобы клуб имел возможность найти замену для португальца на рынке. В средине августа представители руководства «старой синьоры» и Массимилиано Аллегри стали говорить, что Роналду остаётся, ведь к тому моменту сигнала из лагеря португальца не поступило. И всё же Криштиану под конец лета изъявил желание уйти, несмотря на устные договорённости агента.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
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