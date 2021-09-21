Под занавес летнего трансферного окна Криштиану Роналду ушёл из «Ювентуса» и вернулся в «Манчестер Юнайтед». В программе Carrusel Confidential на испанском радио Cadena SER были раскрыты подробности ухода звёздного португальца из туринского клуба.

По данным источника, в «Ювентусе» в своё время сообщали агенту Жорже Мендешу о том, что клуб готов рассмотреть вариант с продажей Криштиану Роналду, но только сделка должна быть закрыта до 15 августа, чтобы клуб имел возможность найти замену для португальца на рынке. В средине августа представители руководства «старой синьоры» и Массимилиано Аллегри стали говорить, что Роналду остаётся, ведь к тому моменту сигнала из лагеря португальца не поступило. И всё же Криштиану под конец лета изъявил желание уйти, несмотря на устные договорённости агента.