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Конте взял отпуск и не ведёт переговоры с клубами

21 Сентября 2021 • 11:50 Комментировать

Итальянский тренер Антонио Конте, покинувший миланский «Интер» после завоевания скудетто, не спешит подыскивать себе новый клуб. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, наставник решил взять небольшой отпуск. Об этом журналист сообщил посредством своего твиттер-аккаунта.

В настоящий момент Конте не ведет переговоры ни с одним из европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».

Кроме «Интера», Антонио известен по работе в туринском «Ювентусе», лондонском «Челси» и национальной сборной Италии.

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Антонио Конте
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