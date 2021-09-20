Анчелотти: «Надеюсь, «Рома» будет побеждать при Моуринью»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу ситуации в чемпионате Италии.

«Я вижу очень ровную Серию А. У «Ювентуса» сейчас есть некоторые трудности, и они потеряли уверенность в себе, но я уверен, что они восстановятся и в конце сезона будут претендовать на чемпионский титул», - высказался Анчелотти для Radio Rai.

Также Карло Анчелотти получил вопрос о том, хотел ли бы он в будущем возглавить «Рому», цвета которой защищал как игрок.

«Возглавить «Рому» в будущем? Я надеюсь, что они будут побеждать при Моуринью», - ответил Анчелотти.

Напомним, что Карло Анчелотти принял «Реал» в межсезонье.