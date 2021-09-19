Белотти, которым интересовался «Зенит», продлит контракт с «Торино»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, о новом соглашении должны объявить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок близок к уходу из «Торино». Среди претендентов на итальянца был также «Зенит». Однако сейчас футболист готов продлить контракт со своей нынешней командой ещё на четыре года. Отмечается, что его зарплата по новому соглашению будет составлять 3,3 млн евро в год.

Напомним, что нынешний контракт Белотти с «Торино» рассчитан до середины 2022 года. В этом сезоне он сыграл два матча в Серии А, в которых отличился одним забитым мячом.