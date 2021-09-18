Сарри: «Команда не до конца понимает мои идеи»

Алленаторе «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от поединка с «Кальяри» в четвёртом туре Серии А.

«Нас ждёт трудный матч. «Кальяри» сильнее, чем можно подумать, судя по их результатам. Не стоит ждать простой игры. Мы уступили «Галатасараю» по причине технического брака.

Люди считают, что использование высокого прессинга сильно утомляет команду. Но я думаю, что так мы будем более сплочёнными, а значит, нам нужно будет меньше бегать. Парни много трудятся, но пока что команда не до конца понимает мои идеи», - приводит слова Маурицио Сарри Football Italia.