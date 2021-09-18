Райола: «Романьоли и де Лихт могут вместе играть за «Ювентус»

Агент Мино Райола отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Алессио Романьоли из «Милана» в туринский «Ювентус».

«Романьоли и де Лихт - одни из лучших защитников мира. Они могут составить связку в обороне «старой синьоры». Однако пока не стоит спешить. Маттайс может уйти из туринского клуба по окончании сезона. Так устроен трансферный рынок», - цитирует агента Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в услугах Романьоли также заинтересован римский «Лацио». Трудовое соглашение 26-летнего защитника с «россонери» истекает по окончании нынешнего сезона. В составе миланского коллектива Алессио выступает с 2015 года.