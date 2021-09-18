Моуринью показал свой лучший старт в карьере

На этой неделе стартовала групповая стадия Лиги конференций. В первом туре «Рома», которую возглавляет португальский специалист Жозе Моуринью, на своем домашнем стадионе принимала болгарский ЦСКА. Итальянский клуб отпраздновал разгромную победу со счетом 5:1.

Стоит отметить, что эта победа стала шестой подряд для «Особенного» с момента его прихода в стан «волков». Моуринью впервые в карьере удалось стартовать в новом клубе подобным образом, сообщает Marca.

58-летний португалец занял пост рулевого римского коллектива в июле. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2024 года.

Следующий матч «Рома» проведет на выезде с «Вероной». Игра состоится 19 сентября.