Куадрадо близок к новому контракту с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» и колумбийский хавбек Хуан Куадрадо близки к подписанию нового трудового соглашения. Об этом рапортует портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, боссы «старой синьоры» готовы пролонгировать сотрудничество с 33-летним игроком до окончания сезона-2022/2023. Срок действующего договора истекает следующим летом.

В новом розыгрыше чемпионата Италии колумбийский полузащитник принял участие в двух поединках, записав на свой счет один результативный удар.

После трех туров Серии А туринский клуб набрал всего одно очко и занимает 16 место в таблице.