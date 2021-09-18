«Ювентус» нашёл замену де Лихту

Туринский «Ювентус» может подписать нового игрока в оборонительную линию. Инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта сообщил, что «старая синьора» заинтересована в услугах защитника «Милана» Алессио Романьоли.

«Бьянконери» намерены воспользоваться истекающим контрактом игрока и подписать его бесплатно. В случае перехода Романьоли туринский гранд может расстаться с голландцем Маттайсом де Лихтом.

Главным конкурентом «Ювентуса» в споре за футболиста считается римский «Лацио».

Алессио защищает цвета «Милана» с 2015 года. В нынешнем розыгрыше Серии А Романьоли сыграл два поединка.