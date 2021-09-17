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Потенциальное подписание Погба не соответствует выбранному курсу «Ювентуса»

17 Сентября 2021 • 22:46 Комментировать

«Ювентус» выбрал курс на подписание контрактов с молодыми и перспективными футболистами. Football Italia вспоминает слова директора «старой синьоры» Федерико Керубини о том, что клуб стремится сократить зарплатную ведомость. По данным источника, в настоящий момент туринский клуб может позволить себе новичков с зарплатой в 9-10 миллионов евро. В этом смысле возвращение в «Ювентус» Поля Погба, которое допустил агент игрока Мино Райола, не соответствует стратегии клуба. Француз зарабатывает в Манчестере примерно 15 миллионов евро за сезон и вряд ли согласится на меньшее. 

Впрочем, ситуация может измениться в зависимости от доходов «Ювентуса». К тому же туринцы могут решить сделать для Поля Погба исключение.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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