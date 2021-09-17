Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 242 Комментарии
Серия А

Три топ-клуба претендуют на форварда «Фиорентины»

17 Сентября 2021 • 12:16 Комментировать

Сербский форвард Душан Влахович, выступающий в итальянской Серии А за «Фиорентину», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

По сведениям источника, оформить трансфер 21-летнего бомбардира хотят мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити». Стоит отметить, что трудовой договор нападающего с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович провел три поединка, отметившись тремя забитыми мячами (два – с пенальти).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  21:45 Сассуоло ... Торино 1.96 3.8 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
12:16 · Италия. Серия А
Три топ-клуба претендуют на форварда «Фиорентины»
12:03 · Италия. Серия А
Линекер: «Не буду удивлён, если «Наполи» выиграет Серию А»
11:43 · Италия. Серия А
Маркизио: «Милан» сейчас сильнее «Ювентуса»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может оказаться в «Ювентусе» слухи
08:50 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Для меня является честью работать с Моуринью»
00:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Пеллегрини сказал мне, что подпишет новый контракт»
16 Сентября
21:25 · Италия. Серия А
​Президент «Фиорентины» не стал давать обещаний по поводу Влаховича
20:55 · Италия. Серия А
​Аллегри дал напутствие игрокам «Ювентуса»
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Милана»
18:51 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Не чувствую давления по поводу того, что должен заменить Роналду»
17:54 · Италия. Серия А
Ибрагимович может пропустить матч «Милана» с «Ювентусом»
17:48 · Италия. Серия А
Parimatch и «Ювентус» продлили партнерское соглашение
14:37 · Италия. Серия А
Кьеза и Бернардески вернулись к тренировкам 1
15 Сентября
19:22 · Италия. Серия А
Лаутаро договорился с «Интером» о продлении контракта
18:31 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави: «Китай для меня – закрытая глава»
Все новости
Рекомендуем