Три топ-клуба претендуют на форварда «Фиорентины»

Сербский форвард Душан Влахович, выступающий в итальянской Серии А за «Фиорентину», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

По сведениям источника, оформить трансфер 21-летнего бомбардира хотят мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити». Стоит отметить, что трудовой договор нападающего с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович провел три поединка, отметившись тремя забитыми мячами (два – с пенальти).