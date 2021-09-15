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Серия А

Маццарри назначен главным тренером «Кальяри» официально

15 Сентября 2021 • 11:57 Комментировать

59-летний итальянский специалист Вальтер Маццарри, известный по работе в «Наполи» и миланском «Интере», определился с новым клубом. Наставник трудоустроился в «Кальяри», об этом отрапортовала пресс-служба «россоблю».

Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2024 года. У руля команды Вальтер сменил Леонардо Семпличи, которого уволили накануне за неудовлетворительные результаты на старте сезона.

Напомним, что последним местом работы Маццарри был «Торино».

По итогам трех туров Серии А «Кальяри» набрал одно очко и занимает 18 место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Вальтер Маццарри
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