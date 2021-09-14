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​Тудор возглавил «Верону» официально

14 Сентября 2021 • 22:37 Комментировать

Новым главным тренером «Вероны» стал Игор Тудор. Итальянский клуб сообщил о подписании с 43-летним специалистом трудового соглашения, рассчитанного до завершения текущего сезона.

На должности главного тренера «Вероны» Тудор сменил Эусебио ди Франческо. Последний провёл у руля команды всего три матча. После поражений в трёх стартовых турах чемпионата Италии в сезоне 2021/2022 ди Франческо был уволен.

Игор Тудор находился без работы с лета. Ранее он входил в тренерский штаб Андреа Пирло в «Ювентусе». До этого хорват трудился самостоятельно в ряде клубов, в частности в итальянском «Удинезе».

Ближайшим соперником «Вероны» будет «Рома». Матч пройдёт 19 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Игор Тудор
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