Сарри получил двухматчевый бан

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри будет вынужден пропустить два следующих матча своей команды в Серии А ввиду дисквалификации.

Стали известны последствия удаления, полученного 62-летним тренером «орлов» в недавнем поединке против «Милана» (0:2). Football Italia информирует, что Маурицио Сарри придётся пропустить два матча своей команды в рамках чемпионата Италии за оскорбления в адрес игрока «россонери» Алексиса Салемакерса и споры с арбитром, удалившим его из технической зоны.

Таким образом, «Лацио» проведёт игры против «Кальяри» и «Торино» без своего тренера на скамейке. Но зато Сарри сможет помочь «небесно-голубым» в столичном дерби с «Ромой», назначенном на 26 сентября.