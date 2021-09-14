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Серия А

«Кальяри» прекратил сотрудничество с Семпличи

14 Сентября 2021 • 16:04 Комментировать
Кальяри
2:3
Дженоа
окончен

Леонардо Семпличи уволен из должности главного тренера «Кальяри» после очередной неудачи клуба в чемпионате Италии.

«Россоблу» на своём официальном сайте отрапортовали о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом. Интересно, что тренерский штат продолжит свою работу на Сардинии в полном составе.

Причиной, по которой боссы «Кальяри» приняли решение отстранить Семпличи от работы, являются неудовлетворительные показатели команды на старте сезона. После трёх туров островитяне с одним набранным пунктом занимают лишь 17 место в таблице.

Семпличи – не первый коуч, отправленный в этом сезоне Серии А в отставку. Ранее «Верона» отстранила от занимаемой должности Эусебио Ди Франческо.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Леонардо Семпличи
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