«Кальяри» прекратил сотрудничество с Семпличи

Леонардо Семпличи уволен из должности главного тренера «Кальяри» после очередной неудачи клуба в чемпионате Италии.

«Россоблу» на своём официальном сайте отрапортовали о прекращении сотрудничества с 54-летним специалистом. Интересно, что тренерский штат продолжит свою работу на Сардинии в полном составе.

Причиной, по которой боссы «Кальяри» приняли решение отстранить Семпличи от работы, являются неудовлетворительные показатели команды на старте сезона. После трёх туров островитяне с одним набранным пунктом занимают лишь 17 место в таблице.

Семпличи – не первый коуч, отправленный в этом сезоне Серии А в отставку. Ранее «Верона» отстранила от занимаемой должности Эусебио Ди Франческо.