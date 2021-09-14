Ди Франческо уволен из «Вероны»

Эусебио Ди Франческо попрощался с работой во главе «Вероны» уже после третьего тура Серии А.

Неудачный старт веронцев в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата стоил бывшему наставнику «Ромы» места в тренерском кресле. Официальный сайт «Вероны» подтверждает факт расставания с 52-летним специалистом и его штабом.

Решение отстранить Эусебио Ди Франческо от работы руководство «Вероны» приняло после очередной, уже третьей осечки команды в чемпионате Италии. В третьем туре Серии А «жёлто-синие» проиграли «Болонье» в гостях 0:1. Соперником «Вероны» в следующем туре станет столичная «Рома».