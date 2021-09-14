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Дель Пьеро - об уходе Роналду из «Ювентуса»: «Проблема была в неспособности команды вырасти вокруг суперзвезды»

14 Сентября 2021 • 08:07 Комментировать

Легендарный нападающий туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро прокомментировал переход португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану не хотел оставаться в «Ювентусе». Его уход пойдет на пользу клубу, поскольку не нужно будет платить огромную зарплату. Главной проблемой было то, что команда не смогла вырасти вокруг суперзвезды. Зачастую выступления Роналду оценивались отдельно от команды, что уже является плохим признаком», - цитирует Алессандро La Gazzetta dello Sport.

36-летний португалец сменил команду в летнее трансферное окно. КриРо заключил с «красными дьяволами» контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро
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