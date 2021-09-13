Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Серия А

​Кьеза тренируется отдельно

13 Сентября 2021 • 16:31 Комментировать

В понедельник «Ювентус» проводил тренировку в преддверии матча Лиги чемпионов против «Мальмё». 15 минут занятия были доступны для представителей СМИ. Корреспондент Il Corriere dello Sport Никола Баличе сообщил, что Федерико Кьеза тренировался отдельно от команды. Пока непонятно, сможет ли атакующий полузащитник сыграть за «старую синьору» во вторник.

Напомним, что Федерико Кьеза испытывал мышечные проблемы, поэтому Массимилиано Аллегри не задействовал его в субботнем матче Серии А против «Наполи».

Матч «Мальмё» - «Ювентус» стартует 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  21:45 Болонья ... Верона 2.19 3.65 3.2
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать двух защитников «Интера» 2
16:37 · Италия. Серия А
«Милан» может построить новый стадион к 2025 году
16:31 · Италия. Серия А
​Кьеза тренируется отдельно
11:32 · Италия. Серия А
«Ювентус» заинтересовался защитником «Реала» 2
10:32 · Италия. Серия А
Шевченко: «Не будет трагедией, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»
08:44 · Италия. Серия А
Сарри объяснил своё удаление в матче с «Миланом»
00:19 · Италия. Серия А
Моуринью: «Выбежал на поле, словно ребёнок, потому что чувствовал себя 12-летним мальчишкой, словно мне не 58»
00:01 · Италия. Серия А
Фанаты «Лацио» оскорбляли Бакайоко на почве расизма 2
12 Сентября
22:29 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернулся, «Милан» победил «Лацио» - видео видео
21:02 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернулся и помог «Милану» обыграть «Лацио»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лацио» - 2:0 (закончен)
18:06 · Италия. Серия А
«Торино», «Дженоа» и «Удинезе» отпраздновали победы
17:42 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «У нас есть сожаления, потому что этот матч мы должны были и могли бы выиграть»
17:01 · Италия. Серия А
Как «Интер» забил дважды в Генуе, но не победил - видео 2 видео
15:31 · Италия. Серия А
«Интер» потерял первые очки, не сумев одолеть «Сампдорию» 2
Все новости
Рекомендуем