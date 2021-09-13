​Кьеза тренируется отдельно

В понедельник «Ювентус» проводил тренировку в преддверии матча Лиги чемпионов против «Мальмё». 15 минут занятия были доступны для представителей СМИ. Корреспондент Il Corriere dello Sport Никола Баличе сообщил, что Федерико Кьеза тренировался отдельно от команды. Пока непонятно, сможет ли атакующий полузащитник сыграть за «старую синьору» во вторник.

Напомним, что Федерико Кьеза испытывал мышечные проблемы, поэтому Массимилиано Аллегри не задействовал его в субботнем матче Серии А против «Наполи».

Матч «Мальмё» - «Ювентус» стартует 14 сентября в 22:00 по московскому времени.