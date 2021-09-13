«Ювентус» заинтересовался защитником «Реала»

Фланговый защитник Ферлан Менди может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Согласно сведениям источника, в услугах 26-летнего французского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Менди в качестве альтернативы Алексу Сандро. «Сливочные» могу продать Ферлана, поскольку наставник команды Карло Анчелотти больше доверяет Мигелю Гутьерресу.

Менди стал игроком «королевского» клуба летом 2019 года. Действующий контракт француза с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года.