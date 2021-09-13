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Серия А

«Ювентус» заинтересовался защитником «Реала»

13 Сентября 2021 • 11:32 Комментировать (2)

Фланговый защитник Ферлан Менди может покинуть мадридский «Реал» и продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Согласно сведениям источника, в услугах 26-летнего французского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» рассматривает кандидатуру Менди в качестве альтернативы Алексу Сандро. «Сливочные» могу продать Ферлана, поскольку наставник команды Карло Анчелотти больше доверяет Мигелю Гутьерресу.

Менди стал игроком «королевского» клуба летом 2019 года. Действующий контракт француза с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ферлан Менди
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
13 Сентября 2021 в 12:45
смешно что опять фланговый защитник понадобился. у них кроме напов, опорников и крайних защитников как будто других позиций нет.
ARTUR
13 Сентября 2021 в 11:53
Не знаю я...этот Гутьерес пока что сырой очень , а защитников в Реале так то и нет ... Рамос который ее цементировал в лице Алабы тоже сомнительное преобретение
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