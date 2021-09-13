Шевченко: «Не будет трагедией, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил вчерашний матч Серии А, в котором «Милан» на своем поле принимал римский «Лацио». Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0.

Шевченко, в бытность футболистом поигравший за «россонери», поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

«Милану» досталась самая непростая группа в нынешнем сезоне ЛЧ. Если команда не выйдет в плей-офф, это не будет трагедией. Однако, если «россонери» финишируют на последнем месте, это будет провалом», - передает слова Шевченко портал Goal.

В группе Лиги чемпионов «Милану» будут противостоять «Атлетико», «Ливерпуль» и «Порту».