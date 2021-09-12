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​Ибрагимович: «После завершения карьеры хочу исчезнуть»

12 Сентября 2021 • 11:43 Комментировать

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу жизни после завершения карьеры.

«Думаю, вырезать футбол из жизни будет странно. Каждому футболисту сложно на пенсии. В течение карьеры у тебя есть программа. Ты встаёшь, завтракаешь, тренируешься, обедаешь, едешь домой, восстанавливаешься, проводишь время с семьёй. Наследующий день – то же самое. Ты просто нажимаешь «повторить». Это запрограммировано в наших головах. Я живу так уже 20-25 лет. И вдруг я проснусь и скажу: «Чёрт, что же мне теперь делать?». Программы больше нет, это будет новая глава жизни. И это меня пугает. Что буду делать? Я ещё не завершил карьеру. Когда придёт время, я с этим разберусь.

Буду ли я расслабляться? После завершения карьеры я хочу исчезнуть. После того, что я пройду морально и физически, я просто исчезну и буду наслаждаться жизнью», - цитирует Ибрагимовича Get French Football News.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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