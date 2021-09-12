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​Ибрагимович: «Французу выиграть чемпионат мира проще, чем шведу»

12 Сентября 2021 • 11:25 Комментировать (1)

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу того, чего ему не удалось достичь в своей карьере.

«Желаю ли я о чём-нибудь? Нет. Всё, что происходит в жизни, должно с вами случиться», - цитирует Златана Get French Football News.

«Я не выиграл Лигу чемпионов? Думаете, я был бы лучше как игрок, если бы её выиграл? Роналдо тоже не выигрывал. Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы замечательно, но отсутствие этого трофея не делает меня менее хорошим игроком.

Люди иногда говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Окей. Но когда ты француз, выиграть Лигу чемпионов проще, чем когда ты швед. Я ни на что не жалуюсь, я счастлив», - сказал Ибрагимович.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
серго сергей
12 Сентября 2021 в 11:30
Ибра,не парься,во Франции 90% Африканцев,они и чемпионы а не эти гомоеды.
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