​Ибрагимович: «Французу выиграть чемпионат мира проще, чем шведу»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу того, чего ему не удалось достичь в своей карьере.

«Желаю ли я о чём-нибудь? Нет. Всё, что происходит в жизни, должно с вами случиться», - цитирует Златана Get French Football News.

«Я не выиграл Лигу чемпионов? Думаете, я был бы лучше как игрок, если бы её выиграл? Роналдо тоже не выигрывал. Если бы я выиграл Лигу чемпионов, это было бы замечательно, но отсутствие этого трофея не делает меня менее хорошим игроком.

Люди иногда говорят: «Златан, ты не выиграл чемпионат мира, ты плохой игрок». Окей. Но когда ты француз, выиграть Лигу чемпионов проще, чем когда ты швед. Я ни на что не жалуюсь, я счастлив», - сказал Ибрагимович.