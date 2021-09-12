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​Ибрагимович: «Я был молод и глуп, когда воровал велосипеды»

12 Сентября 2021 • 10:50 Комментировать (1)

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вспомнил о негативных моментах своей юности.

«Вернул ли я свой велосипед BMX? Нет, его украли. Возможно, это было мне как ответ за все те велосипеды, которые украл я. Обидно, это был мой любимый байк.

Что бы я сделал с человеком, который украл велосипед? Я бы купил ему новый байк, а свой вернул обратно.

Я был молод и глуп. Делал что-то, чтобы выживать. Мне нужен был велосипед, и я решил воровать, чтобы справиться со своей ситуацией. Когда мой байк украли, я не перестал воровать велосипеды у других. Это был вопрос выживания.

Что бы я сегодня купил себе, если бы мог вернуться в прошлое? Ничего. Я бы просто посоветовал тому Златану набраться терпения. Сказал бы: «Златан, наберись терпения. Продолжай работать и верь в себя», - цитирует Ибрагимовича Get French Football News.

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Милан Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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ARTUR
12 Сентября 2021 в 11:02
ты был молод , сейчас уже взрослый , но все такой же дурной
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