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​Кьеллини: Роналду в прошлом, теперь это команды Дибалы

11 Сентября 2021 • 23:42 Комментировать (1)
Наполи
2:1
Ювентус
окончен

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Наполи» высказался по поводу Криштиану Роналду, покинувшего клуб в конце лета.

«Когда у вас в составе есть футболист мирового класса, вы не можете не использовать команду, чтобы играть на него. Мы должны быть благодарны Криштиану за всё, что он сделал в «Ювентусе» за все эти годы, но мы идём дальше.

Теперь это будет команда Пауло Дибалы. В последние годы у него снизились показатели голов из-за присутствия Криштиану Роналду. Но Дибала является ключевым игроком этой команды, и это признают все», - высказался Кьеллини для DAZN.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Джорджо Кьеллини Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Devito792@gmail.com
11 Сентября 2021 в 23:46
Слабо верится, но хотелось бы ошибаться.
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