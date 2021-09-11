​Кьеллини: Роналду в прошлом, теперь это команды Дибалы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Наполи» высказался по поводу Криштиану Роналду, покинувшего клуб в конце лета.

«Когда у вас в составе есть футболист мирового класса, вы не можете не использовать команду, чтобы играть на него. Мы должны быть благодарны Криштиану за всё, что он сделал в «Ювентусе» за все эти годы, но мы идём дальше.

Теперь это будет команда Пауло Дибалы. В последние годы у него снизились показатели голов из-за присутствия Криштиану Роналду. Но Дибала является ключевым игроком этой команды, и это признают все», - высказался Кьеллини для DAZN.