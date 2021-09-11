«Реал» готов обменять Вальверде на защитника «Ювентуса»

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. По сведениям Calciomercato, в трансфере 22-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб находится в активном поиске замены Рафаэлю Варану и Серхио Рамосу, покинувшим команду в летнее трансферное окно. В «Реале» считают де Лихта оптимальным вариантом, чтобы закрыть брешь в обороне. В сделку «сливочные» готовы включить хавбека Федерико Вальверде.

Контракт Маттайса со «старой синьорой» истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.