Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Серия А

Альбиоль: «Без Роналду «Ювентус» потеряет много голов»

11 Сентября 2021 • 14:53 Комментировать (2)

Защитник Рауль Альбиоль, выступающий в Ла Лиге за «Вильярреал», высказался об уходе португальского бомбардира Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». По его мнению, итальянский клуб значительно ослабнет в атаке.

«КриРо способен играть и на себя, и на команду. Но статистика говорит сама за себя. Без него «старая синьора» потеряет много голов, которые могут принести важные очки. После его ухода нужно найти игрока, который попытается восполнить эту потерю», - приводит слова защитника Calciomercato.

36-летний португалец сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рауль Альбиоль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
K.karitch
11 Сентября 2021 в 15:52
Это Интер всё подстроил! Дал гелевому взятку!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Эмполи 0:1 Венеция
11.09  19:00 Наполи ... Ювентус 2.65 3.45 2.65
11.09  21:45 Аталанта ... Фиорентина 1.51 4.9 5.8
12.09  13:30 Сампдория ... Интер Милан 5 4.1 1.67
12.09  16:00 Торино ... Салернитана 1.59 4.3 5.6
12.09  16:00 Кальяри ... Дженоа 1.97 3.6 3.9
12.09  16:00 Специя ... Удинезе 2.9 3.35 2.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
16:45 · Италия. Серия А
«Реал» готов обменять Вальверде на защитника «Ювентуса»
14:59 · Италия. Серия А
Педро прокомментировал свой переход из «Ромы» в «Лацио»
14:53 · Италия. Серия А
Альбиоль: «Без Роналду «Ювентус» потеряет много голов» 2
14:29 · Италия. Серия А
Спаллетти – о шансах победить «Ювентус»: «Мы в оптимальной ситуации»
14:12 · Италия. Серия А
«Интер» готов повысить зарплату Барелле 1
12:46 · Италия. Серия А
Кесси может сменить «Милан» на испанский гранд
12:38 · Италия. Серия А
Фасио подал в суд на «Рому» из-за Моуринью
12:03 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Милана» прокомментировал слухи касательно перехода Азмуна
11:47 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на форварда «Сассуоло»
11:19 · Италия. Серия А
Пьянич: «Я был готов на всё ради Аллегри»
10:57 · Италия. Серия А
Перспективный полузащитник «Монако» попал в сферу интересов «Ювентуса» слухи
02:44 · Италия. Серия А
Аталанта - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:38 · Италия. Серия А
Наполи - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:34 · Италия. Серия А
Фергюсон поздравил Моуринью с 1000-м матчем в карьере
10 Сентября
21:35 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «У Месси с Роналду не больше сильных качеств, чем у меня» 1
Все новости
Рекомендуем