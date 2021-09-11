Альбиоль: «Без Роналду «Ювентус» потеряет много голов»

Защитник Рауль Альбиоль, выступающий в Ла Лиге за «Вильярреал», высказался об уходе португальского бомбардира Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». По его мнению, итальянский клуб значительно ослабнет в атаке.

«КриРо способен играть и на себя, и на команду. Но статистика говорит сама за себя. Без него «старая синьора» потеряет много голов, которые могут принести важные очки. После его ухода нужно найти игрока, который попытается восполнить эту потерю», - приводит слова защитника Calciomercato.

36-летний португалец сменил «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 15 миллионов евро.