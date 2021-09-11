«Интер» готов повысить зарплату Барелле

Представители миланского «Интера» договариваются с агентом хавбека Николо Бареллы о новом контракте для футболиста. По сообщениям Calciomercato, чемпион Италии готов увеличить оклад полузащитника почти в два раза - с 2,5 миллиона евро до четырех миллионов.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста с «нерадзурри» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Напомним, что минувшим летом Барелла стал чемпионом Европы в составе национальной сборной Италии.