Кесси может сменить «Милан» на испанский гранд

Ивуарийский хавбек Франк Кесси может оказаться в испанском чемпионате, где интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Руди Галетти, «сине-гранатовые» давно следят за ситуацией игрока в «Милане». Если Кесси не продлит контракт с «россонери», то каталонцы сделают ему предложение следующим летом.

Ранее стало известно об интересе английских грандов к африканскому футболисту. Подписать Кесси хотят лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Действующее трудовое соглашение Франка с миланским клубом истекает по завершении сезона-2021/2022.