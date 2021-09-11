«Интер» нацелился на форварда «Сассуоло»

Форвард Джакомо Распадори, выступающий в чемпионате Италии за «Сассуоло», может продолжить карьеру в другом клубе Серии А. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.
По сведениям представителей СМИ, в подписании 21-летнего игрока заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» предпримут попытку заполучить Распадори в ближайшее трансферное окно.
Ранее слухи связывали нападающего с переходом в туринский «Ювентус», однако до конкретных переговоров дело не дошло.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Джакомо провел две встречи, записав на счет один результативный удар.