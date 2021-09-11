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Серия А

«Интер» нацелился на форварда «Сассуоло»

11 Сентября 2021 • 11:47 Комментировать

Форвард Джакомо Распадори, выступающий в чемпионате Италии за «Сассуоло», может продолжить карьеру в другом клубе Серии А. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

По сведениям представителей СМИ, в подписании 21-летнего игрока заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» предпримут попытку заполучить Распадори в ближайшее трансферное окно.

Ранее слухи связывали нападающего с переходом в туринский «Ювентус», однако до конкретных переговоров дело не дошло.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Джакомо провел две встречи, записав на счет один результативный удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джакомо Распадори
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