«Интер» не отпустил Брозовича в «Барселону»

Хорватский полузащитник Марсело Брозович мог покинуть миланский «Интер» в прошедшее трансферное окно. По информации Fichajes, интерес к 28-летнему футболисту проявляла каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» предлагали в обмен на Брозовича защитника Эмерсона, однако такой вариант не устроил «нерадзурри».

Хорват защищает цвета миланского коллектива с 2016 года. Срок действия контракта между сторонами истекает летом следующего года.

Ранее появилась информация, что чемпион Италии предложит футболисту новое соглашение.

В новом розыгрыше Серии А Марсело поучаствовал в двух матчах и получил желтую карточку.