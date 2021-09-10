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Серия А

«Интер» не отпустил Брозовича в «Барселону»

10 Сентября 2021 • 11:16 Комментировать

Хорватский полузащитник Марсело Брозович мог покинуть миланский «Интер» в прошедшее трансферное окно. По информации Fichajes, интерес к 28-летнему футболисту проявляла каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» предлагали в обмен на Брозовича защитника Эмерсона, однако такой вариант не устроил «нерадзурри».

Хорват защищает цвета миланского коллектива с 2016 года. Срок действия контракта между сторонами истекает летом следующего года.

Ранее появилась информация, что чемпион Италии предложит футболисту новое соглашение.

В новом розыгрыше Серии А Марсело поучаствовал в двух матчах и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марсело Брозович
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