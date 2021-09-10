Моуринью описал Шомуродова одним словом

Пресс-служба «Ромы» опубликовала в клубном инстаграм-аккаунте пост, посвященный форварду команды Элдору Шомурдову. «Волки» попросили описать узбекского голеадора одним словом.

В комментариях отписался наставник римской команды Жозе Моуринью, назвавший нападающего «топом».

Элдор перебрался в столичный клуб из генуэзского «Дженоа» в летнее трансферное окно. Игрок заключил с коллективом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл два поединка, отметившись одной результативной передачей.