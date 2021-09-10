Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 114 Комментарии
Серия А

Моуринью описал Шомуродова одним словом

10 Сентября 2021 • 09:15 Комментировать

Пресс-служба «Ромы» опубликовала в клубном инстаграм-аккаунте пост, посвященный форварду команды Элдору Шомурдову. «Волки» попросили описать узбекского голеадора одним словом.

В комментариях отписался наставник римской команды Жозе Моуринью, назвавший нападающего «топом».

Элдор перебрался в столичный клуб из генуэзского «Дженоа» в летнее трансферное окно. Игрок заключил с коллективом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл два поединка, отметившись одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
11:16 · Италия. Серия А
«Интер» не отпустил Брозовича в «Барселону»
09:57 · Италия. Серия А
Барези: «Жиру сможет принести много пользы «Милану»
09:15 · Италия. Серия А
Моуринью описал Шомуродова одним словом
09:15 · Россия. Премьер-лига
«Милан» готов платить Азмуну больше, чем «Зенит» 1 слухи
08:57 · Италия. Серия А
«Интер» намерен продлить контракт с Брозовичем
09 Сентября
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включился в борьбу за лидера «Милана» слухи
21:31 · Италия. Серия А
Кокорин: «Хотел бы выиграть трофей вместе с «Фиорентиной»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Берарди заинтересовал «Лестер» и «Милан» 1 слухи
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Арустамян объяснил, почему переход Кастильехо в ЦСКА сорвался
17:50 · Италия. Серия А
​Коул: «У Ибрагимовича две личности»
16:26 · Италия. Серия А
​Кьеза вряд ли сыграет с «Наполи»
13:26 · Италия. Серия А
Кокорин: «Не скучаю по России» 4
12:44 · Италия. Серия А
Кокорин: «Очень хочу играть, готов быть даже защитником»
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется Кесси
10:25 · Италия. Серия А
Кокорин не покинет «Фиорентину» до января
Все новости
Рекомендуем